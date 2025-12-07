سائق "توك توك" يتعدى بالسب والتنمر على فتاة بالشارع.. الداخلية تتحرك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله فتاة من قيام قائد مركبة "توك توك" وآخر بالتعدي عليها بالسب والتنمر، والاستيلاء على هاتفها المحمول بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تقدمت الشاكية - مقيمة بدائرة القسم - ببلاغ يفيد تعرضها للتعدي بالسب والتنمر أثناء سيرها مترجلة بأحد الشوارع، وعند محاولتها توثيق الواقعة بهاتفها، دفعها أحد المتهمين مما أدى لحدوث مشاجرة دون إصابات.

وأمكن تحديد المشكو في حقهما وضبط أحدهما مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بالتعدي على الشاكية بالسب ونفى التعدي عليها بالضرب، فيما جارٍ ضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

