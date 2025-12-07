أونلاين.. ضبط فتاة لترويج ممارسات منافية للآداب بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب إعلانًا لإحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض فيه ممارسات مخالفة للقانون مقابل مبالغ مالية.

وعقب استصدار الإذن القانوني، تم ضبطها بدائرة العطارين، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على محادثات وصور تثبت نشاطها.

وأقرت المتهمة بالاتهامات خلال مناقشتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

