إعلان

أونلاين.. ضبط فتاة لترويج ممارسات منافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:04 م 07/12/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب إعلانًا لإحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض فيه ممارسات مخالفة للقانون مقابل مبالغ مالية.

وعقب استصدار الإذن القانوني، تم ضبطها بدائرة العطارين، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على محادثات وصور تثبت نشاطها.

وأقرت المتهمة بالاتهامات خلال مناقشتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط فتاة ترويج ممارسات منافية للآداب الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟