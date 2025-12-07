بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، استلام أوراق وفرز نتائج 300 طعن مقدمة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن قدّمت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الرسمية المتعلقة بأعمال الفرز الخاصة بهذه الطعون.

وأرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز لبعض اللجان إلى المحكمة الإدارية العليا.

يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة نظر الطعون المقدمة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025، والبالغ عددها 300 طعن من معظم دوائر المرحلة على مستوى الجمهورية.

وتتسلم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة الآن، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

