ضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

11:52 ص 07/12/2025

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط نحو 6 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وزارة الداخلية تجار العملة مكافحة جرائم الأموال العامة

