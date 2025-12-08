إعلان

"5 أندية بخلاف الزمالك".. وكيل حامد حمدان يكشف العروض التي وصلت لضم اللاعب

كتب : مصطفى الجريتلي

05:54 ص 08/12/2025
كشف سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت موقف اللاعب من العروض التي تصله بعد تألقه في بطولة كأس العرب مع منتخب بلاده.

سيمر الحاوي رفض الحديث عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضم اللاعب بالانتقالات الشتوية ولكنه أكد خلال حديثه لقناة أم بي سي مصر2 مساء أمس الأحد على أن "هناك مفاوضات بأرقام من عدة أندية مثل السويحلي وأهلي طرابلس وأهلي بنغازي في ليبيا كما أن هناك وسيط تحدث معي من جانب نادي الشباب السعودي، فيما تواصل معي بيراميدز في بداية الموسم لكن لا توجد اتصالات خلال الفترة الحالية".

وعن موقف اللاعب من الانضمام للزمالك، قال وكيل حمدان:"مفاوضات الزمالك لا تزال سارية لضم حامد حمدان، ولكنه يؤجل الحديث بشأن جميع العروض حتى نهاية بطولة كأس العرب".

وأشار الحاوي إلى أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يعرف حامد حمدان جيدًا من فترة طويلة ويعلم قيمته وإمكانياته ويثق به ثقة كبيرة، مضيفًا:"انتقال اللاعب للزمالك لم يكتمل لسوء تفاهم في وجهات النظر".

وأتم وكيل اللاعب الفلسطيني تصريحاته بالتنويه إلى أن علاقة حامد حمدان مع المدير الفني لفريق بتروجت السيد عيد قد تحسنت بعد سوء التفاهم الذي حدث بينهما مطلع الموسم الجاري:"لقد كان درسًا للاعب".

حامد حمدان الزمالك عروض حامد حمدان منتخب فلسطين الأهلي بيراميدز

