بعد انتهاك الهدنة.. غارات جوية واشتباكات بين تايلاند وكمبوديا



وكالات

أعلن الجيش التايلاندي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا بعد اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الجيش التايلاندي في بيان اليوم، إن جنديا تايلانديا واحدا على الأقل قتل و4 آخرون أصيبوا في الاشتباكات الجديدة التي اندلعت حول منطقتين في أقصى مقاطعة أوبون راتشاثاني الشرقية، بعد أن تعرضت قواته لنيران كمبودية.

وأضاف البيان: "بدأ الجانب التايلاندي الآن في استخدام الطائرات لضرب الأهداف العسكرية في عدة مناطق."

وذكر الجيش التايلاندي، أن الجيش الكمبودي أطلق صواريخ من نوع BM-21 تجاه المناطق المدنية التايلاندية، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأفادت المنطقة العسكرية الثانية للقوات البرية التايلاندية، أن تايلاند قامت بإخلاء نحو 70% من المدنيين من المناطق المتاخمة للحدود مع كمبوديا، على خلفية تطور الأوضاع بين البلدين.

وقالت في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في الساعة السادسة صباحا، فتحت القوات الكمبودية النيران على مواقعنا في منطقة تشونج آن ما. واستمرت عملية إخلاء المدنيين في أربع مقاطعات حدودية، حيث تم إخلاء ما يقارب 70% من سكان تلك المناطق".

أضاف البيان أن 35,623 شخصا تم تسجيلهم في مراكز إيواء مؤقتة، بينما يعتقد أن بعض السكان انتقلوا للإقامة لدى أقاربهم، فيما لا يزال الآخرون في طور الانتقال.

كما أشارت القوات التايلاندية إلى وقوع حالة وفاة واحدة أثناء عملية الإخلاء.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان إن الجيش التايلاندي شن هجمات فجرية على قواتها في موقعين، بعد أيام من الأعمال الاستفزازية، مؤكدة أن القوات الكمبودية لم ترد على الهجمات.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة من الفوضى والارتباك أمام عدد من المدارس في المقاطعات الكمبودية المحاذية للحدود، حيث تسارع أولياء الأمور لإخراج أبنائهم من الفصول الدراسية وإعادتهم إلى منازلهم فور انتشار أنباء عن وقوع ضربات جوية، وفقا لروسيا اليوم.