كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يقوم بالتعدي بالضرب بالأيدي على عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبيّن أنه حاصل على ليسانس ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وأضافت الداخلية أن المتهم أقرّ خلال مناقشته بأنه لا يعمل مدرسًا، لكنه يتردد على المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي لإعطاء دروس خصوصية نظير أجر، مشيرًا إلى أنه اعتدى على الطلاب بالضرب بسبب إهمالهم في تحصيل الدروس – على حد قوله.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

