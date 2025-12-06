نيابة النقض توصي برفض طعون المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل

كتب - أحمد أبو النجا:

أوصت نيابة النقض برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين في قضية مقتل الدكتور أسامة صبور، المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل طبيب الساحل"، وتأييد الحكم الصادر بالإعدام على المتهمين "أحمد. ش و"أحمد. ف"، وتأييد الحكم بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمة "إيمان. م"، حسب تصريحات محامي أسرة طبيب الساحل عمرو عبدالسلام لمصراوي.

وأكد محامي الأسرة عمرو عبدالسلام، أن جلسة الطعن أمام محكمة النقض محددة في 27 ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت الحكم بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام، والمتهمة الثالثة بالسجن 15 سنة، بعد أن أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة بتهم: القتل العمد مع سبق الإصرار، خطف المجني عليه بالتحايل، سرقته بالإكراه، احتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًا قبل القتل، وذلك بهدف الاستيلاء على أمواله.

وأشارت التحقيقات إلى تورط المتهمين بناءً على توجيهات أحدهم، الذي استغل معرفته بالمجني عليه وثروته في التخطيط للجريمة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري