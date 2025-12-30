إعلان

ضبط 1.378 مخالفة نقل و1.046 سرقة كهرباء خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

12:45 م 30/12/2025

سرقة تيار كهربائي - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال المخالفات والجرائم على مستوى الجمهورية.
وكثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج ملموسة.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1,378 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، بينما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 1,046 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
وتؤكد الوزارة استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات ومواجهة الجريمة بشتى صورها، حفاظًا على الأمن والنظام العام.

سرقة تيار كهربائي وزارة الداخلية حملات أمنية شرطة النقل والمواصلات قطاع الأمن الاقتصادي

