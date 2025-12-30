تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطفلة "كارما" بالتجمع

أجلت محكمة الطفل نظر محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطفلة «كارما» داخل مدرسة خاصة بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع"، إلى جلسة غدٍ لاستكمال المرافعات.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات، وهن مخلى سبيلهن، إلى محكمة الطفل لاتهامهن بالاعتداء على المجني عليها داخل المدرسة، والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

يُذكر أن تقرير الطب الشرعي أثبت إصابة الطفلة بكسر في عظام الأنف، نتج عنه عاهة مستديمة، فيما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، مؤكدًا أن الواقعة تمثل اعتداءً ممنهجًا وليس مشاجرة عابرة.