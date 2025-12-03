بالصور. ضبط 16 متهمًا بتوجيه الناخبين وشراء الأصوات بعدة محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عدة محاولات للتلاعب بالعملية الانتخابية في عدد من المحافظات، وذلك خلال حملات مكثفة لتأمين اللجان ومحيطها، وضبط الأنشطة المخالفة المرتبطة بمحاولات التأثير على إرادة الناخبين.

فقد ضبطت خدمات التأمين بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج شخصًا وسيدة بحوزتهما مبالغ مالية أثناء استعدادهما لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالمركز ذاته عقب بلاغ تلقته من وكيل أحد المرشحين، أفاد بقيامهم بتوجيه الناخبين داخل محيط اللجان، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفي دائرة مركز شرطة طما بسوهاج، أوقفت القوات الأمنية 8 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية لعدد من المواطنين ومبالغ مالية كانت معدة للتوزيع على الناخبين بهدف التأثير على تصويتهم.

كما ضبطت الأجهزة المعنية في الفيوم شخصين يقومان بتوجيه المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالقرب من إحدى اللجان الانتخابية.

وفي محافظة قنا، نجحت الأجهزة الأمنية في توقيف شخصين كانا يعملان على تجميع بطاقات الرقم القومي للمواطنين وتوزيع مبالغ مالية عليهم مقابل التصويت لصالح مرشح معين.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تجمع عدد من المواطنين يعترضون سيارة أحد المرشحين بزعم توزيعه مبالغ مالية. وبالفحص جرى ضبط أحد المشاركين في الواقعة الذي اعترف بتفاصيلها، وجارٍ ضبط باقي المتهمين.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية كافة، وأحالت الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق.

