بالفيديو.. الأمن يوضح تفاصيل خلاف سيدة مع أسرة ضابط في طنطا

تدخلت الأجهزة الأمنية فورًا لفض مشاجرة نشبت بمدينة طنطا، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تعدي إحدى السيدات على أخرى وزوجها ضابط شرطة.

خلاف مصعد

وأظهرت التحريات أن الخلاف بدأ داخل أحد المحلات التجارية يوم 22 نوفمبر، حول أولوية استخدام المصعد الكهربائي الخاص بالمحل، وتطور لاحقًا في الشارع بعد قيام الأولى بتصوير شقيقة الضابط أثناء استقلالها السيارة، ما أدى إلى مشادة كلامية تحولت إلى تعدي جسدي متبادل.

وحضَر شقيق الثانية (ضابط الشرطة) لمكان الواقعة بمساعدة الأهالي، وأبعد الطرفين دون تجاوز، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا

جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري