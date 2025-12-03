عروسة تقاضي زوجها في شهر العسل: "ممنوع من السفر"

تقدمت "سالي. م"، 30 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء زواجها الذي لم يستمر شهر، بعدما اكتشفت أن زوجها "هارب من الخدمة العسكرية وممنوع من السفر"، الأمر الذي جعلها تشعر بالحيرة الشديدة.

وقالت "سالي" إنها تعرفت على زوجها عن طريق صديقة مقربة، وقدم نفسه لها حينها كشخص مستقر، يمتلك عملًا ثابتًا ولا يعاني من أي مشكلات قانونية أو اجتماعية، في فترة الخطوبة، ولم يظهر أي شيء قد يثير الشك أو يقلل الثقة به، وأضافت أنها وافقت على الزواج بعد عدة أشهر من التعارف، خاصة بعدما أكد لها دعمه الكامل لطبيعة عملها، الذي يتطلب السفر المتكرر خارج البلاد.

تكمل الزوجة حديثها لكن بعد مرور أقل من شهر على الزواج، فوجئت "سالي" بأن زوجها يرفض تمامًا توقيع أي أوراق تتعلق بسفرها إلى الخارج، بحجة أنه "لا يريد أن تعيش وحدها بعيدًا"، الأمر الذي أثار شكوكها، خاصة أنها كانت تعمل بالخارج قبل الزواج ولم يعترض وقتها.

وتابعت الزوجة أنها لاحظت توترًا شديدًا على زوجها كلما تحدثت أمامه عن السفر أو عرضت عليه ترتيبات عملها، إلى أن جاء اليوم الذي اكتشفت فيه الحقيقة كاملة بالصدفة، حين حاولت إنهاء بعض الإجراءات الرسمية، لتفاجأ بأن الزوج "هارب من الخدمة العسكرية" وممنوع من السفر منذ سنوات، وأنه كان يخفي هذه المعلومات عنها تمامًا.

وقالت "سالي" في الدعوى: "كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية، لكن عمري ما توقعت إنه يكون هربان من الجيش وعليه حكم عسكرى وممنوع من السفر، وإني اتجوزت واحد حياته كلها مخالفة للقانون"، واجهته فورًا بما علمته، لكنه لم ينكر، بل حاول تبرير موقفه بأنها "ظروف العيلة وقتها لا تسمح بتواجده بالجيش"، وأنه كان ينتظر الوقت المناسب لتسوية وضعه القانوني.

وأكدت الزوجة أنها صدمت أكثر حين علمت أن زوجها يرفض تمامًا تطليقها، رغم معرفته بحقيقة عملها خارج البلاد، الذي أصبح مستحيلًا أن تمارسه بسبب وضعه القانوني، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها "مقيدة" داخل زيجة لم تبن على الصدق.

وتختتم "سالي" دعواها بطلب الخلع، مؤكدة أنها فقدت الثقة تمامًا في زوجها، وأن استمرارها معه مضيعة لوقتها ومستقبلها المهني، خاصة أن عملها يعتمد بشكل رئيسي على السفر، وهو ما أصبح غير ممكن بسبب ارتباطها بشخص مطلوب قانونيًا.

لجأت الى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع حملت رقم 237 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

