واصلت وزارة الداخلية تنفيذ توسعات واسعة في مبادرة "كلنا واحد" بعد أن مدّت فعاليات المرحلة السابعة والعشرين لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين مع دخول فصل الشتاء.



وكثّفت الوزارة تعاونها مع كبرى المصانع والكيانات التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير الملابس والمستلزمات الشتوية ضمن المبادرة، بينما توسّعت في ضم المزيد من السلاسل التجارية والأسواق الكبرى والموردين؛ بهدف طرح سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%.



وشهدت المبادرة مشاركة 65 سلسلة تجارية و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لضمان ضخ السلع بكميات مناسبة وتسهيل حصول المواطنين عليها.



وتواصل وزارة الداخلية توفير السلع الأساسية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، إلى جانب قوافل منظومة "أمان" المنتشرة في الشوارع والميادين؛ وتشمل تلك المنافذ اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات والمستلزمات المنزلية والملابس بأسعار منخفضة، وفق المواقع المحددة عبر الموقع الرسمي للوزارة.



وأكدت الوزارة استمرار المبادرة باعتبارها امتدادًا لجهودها في دعم المواطنين والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وتعزيز الدور المجتمعي لجهاز الشرطة.



