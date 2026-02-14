إعلان

تأجيل محاكمة 97 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر" لـ5 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

10:56 م 14/02/2026

مجمع محاكم بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 97 متهمًا في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، لجلسة 5 أبريل لسماع الشهود.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه وُجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، كما أُسندت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما وُجه للمتهمين أرقام 13 و40 و87 اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر خلية مدينة نصر قضية خلية مدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

الموت قبل الولادة على حافة مصرف.. القصة الكاملة لجوال الأجنّة الغامضة بالمنيا
أخبار المحافظات

الموت قبل الولادة على حافة مصرف.. القصة الكاملة لجوال الأجنّة الغامضة بالمنيا
خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
أخبار مصر

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان