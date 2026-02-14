إعلان

تأجيل محاكمة 44 متهمًا في "خلية اللجان المالية" لـ3 أكتوبر

كتب : مصراوي

10:06 م 14/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 44 متهمًا في القضية رقم 1331 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان المالية"، لجلسة 3 أكتوبر؛ لسماع الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية الجلسة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولَّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلًا عن تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وبحسب أمر الإحالة أيضًا، فإن باقي المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تنفيذ مخططها، ووجّهت إليهم جميعًا تهم تمويل الإرهاب ودعم الأنشطة الهادفة لزعزعة الاستقرار.

خلية اللجان المالية محاكم بدر

