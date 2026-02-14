دفاع أسرة "طفل المهندسين" يطالب بإعدام الكوافير: ذبح طفل بدم بارد

بدأت محكمة جنايات الجيزة نظر أولى جلسات مُحاكمة "كوافير حريمي" في واقعة اتهامه بقتل طفل داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، ذبحًا بسكين.

وطلب المستشار محمود الداخلي، المحامي وكيلاً عن أسرة الطفل، تعويضًا مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام هيئة المحكمة.

وانضم "الداخلي" إلى طلبات النيابة العامة، التي تطالب بأقصى عقوبة على الجاني وهي الإعدام شنقًا لما ارتكبه بحق الطفل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي بسلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يكتف بذلك، بل أمسك برقبته ذابحًا إياه للتأكد من مفارقته الحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط"، أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة، الذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم المتهم داخل السوبر ماركت وامثل له "عامل"، إلا أنه قرر استهداف المجني عليه، وما أن حضر إليه، انهال عليه بسلاح أبيض أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا عليه متأثرًا بالإصابات، وحاول الزحف بعيدًا عن المتهم، الذي استمر في تعديه عليه، فهرع العامل للاستغاثة بوالد المجني عليه "علاء" لإبلاغه بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن" غارقًا في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحل، والذي أظهر المتهم "محمود" لحظة دخوله للمحل، بداية من إشاراته للمجني عليه، وحضوره إليه داخل المحل، ثم إشهار سلاح أبيض "سكين" بعد إخراجه من طي ملابسه، والانهيال على المجني عليه بوابل طعنات وذبحه للتأكد من وفاته، ثم هروبه من موقع الجريمة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عبارة عن جرح قطعي عميق متباعد الحواف بطول 17 سم أسفل شحمي الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، وقطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الموالية.

وأوضح تقرير الطب الشرعي وجود جروح أخرى، منها جرح سطحي بطول حوالي 9 سم يقع يسار العنق، وجرح مائل بطول حوالي 3 سم أعلى يسار الصدر، وجرح مستعرض بطول حوالي 4 سم منتصف يسار الصدر، وكذا ستة عشر جرحًا مستوية الحواف بأطوال تتراوح من 1 إلى 3 سم، منتشرة يمينًا ويسارًا على الظهر.

واختتم التقرير بأن الإصابة المشاهدة بالعنق ذات طبيعة ذبحية حيوية، حدثت من مصادمة جسم صلب ذو حافة حادة، وهي إصابة متوافقة مع استخدام "السكين" المُحرز، وأن باقي الإصابات هي طعنات حيوية حديثة، أدت إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسية بالعنق، وقطوعات في القلب والرئتين، ونزيف دموي غزير تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية، مما أدى إلى الوفاة.

