شيرين عبدالوهاب تشعل مواقع التواصل بـ "عسل حياتي".. والجمهور "اشتقنا لك"

كتب : مصطفى حمزة

11:43 ص 12/02/2026 تعديل في 11:50 ص

شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت نشر أغنيتها "عسل حياتي" من خلال صفحاتها الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

واستقبل جمهور شيرين، الأغنية بتعليقات داعمة ومؤثرة، ومن أبرز هذه التعليقات: "اشتقنالك كتير، يلا همّة يا جدعة"، و"يلا بقى ارجعي"، و"روح قلبي أنتِ، خلي بالك من نفسك، أنتِ اللي حيلتنا والله يا شيرين في الوسط ده"، و"إحنا اللي عايزينك معانا العمر كله يا شوشو".

وسأل آخر حول ملكية الصفحة: "طيب دلوقتي الصفحة دي لسه مع شيرين، ولا من الصفحات اللي اتسرقت منها؟".

يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية، حددت يوم 21 فبراير الجاري، لنظر القضية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٦ جنح مالية، التي أقامتها المطربة شيرين عبدالوهاب، ضد مدير صفحاتها السابق محمود محمد حسين سرور.

شيرين تغني "عسل حياتي"

شيرين عبد الوهاب منصات التواصل عسل حياتي فيسبوك انستجرام

