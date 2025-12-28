كتب- صابر المحلاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتأمين جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتنسيقًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات والنيابة العامة.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تابعت سير التصويت داخل اللجان وخارجها، وتعاملت الفوري مع أي مخالفات انتخابية، خاصة جرائم شراء الأصوات والترويج غير المشروع للمرشحين، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد كبير من الوقائع في 7 محافظات مختلفة.

مصراوي يرصد أبرز الضبطيات الانتخابية في جولة الإعادة بالـ 19 دائرة والتي جاءت كالآتي:

الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أخرى بتوزيع مواد غذائية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين بدائرة الشواشنة. وبالفحص تبين عدم صحة الادعاء، وتم ضبط السيدة ناشرة الفيديو، والتي أقرت باختلاق الواقعة وتصوير المقطع بقصد الإساءة لمرشحين منافسين، لكونها عضوة بإحدى الحملات الانتخابية.

سوهاج – دار السلام

تم ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

سوهاج – طهطا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بحوزتهما مبلغ مالي، أثناء تواجدهما بمحيط لجنة انتخابية، وبمواجهتهما اعترفا بتخصيص المبلغ لتوزيعه على الناخبين مقابل التصويت لمرشح بعينه.

سوهاج – المراغة

تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كروت دعاية انتخابية وبطاقات رقم قومي خاصة بعدد من المواطنين، لاستخدامها في التأثير على سير العملية الانتخابية.

سوهاج – جرجا

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة ميكروباص لنقل الناخبين إلى اللجان مقابل مبالغ مالية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لصالح أحد المرشحين.

سوهاج – أخميم

تم ضبط سيدة بحوزتها مبلغ مالي وعدد من كروت الدعاية الانتخابية، أثناء تواجدها بمحيط إحدى اللجان، وبمواجهتها أقرت باستخدام المضبوطات لحث الناخبين على التصويت.

قنا – دشنا

ألقي القبض على أحد الأشخاص بحوزته مبلغ مالي، أثناء تواجده أمام لجنة انتخابية، وبمواجهته اعترف بتخصيص المبلغ للتأثير على تصويت المواطنين.

قنا – نجع حمادي

تم ضبط شخصين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية وبطاقات رقم قومي، أثناء محاولتهما توجيه الناخبين داخل محيط اللجان.

البحيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام لجنة انتخابية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع استمرار المتابعة الأمنية المشددة لتأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

عقوبات القانون ضد مخالفات الانتخابات

قال المحامي بالنقض محمد حامد، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 يحدد عقوبات لمخالفات الانتخابات، منها تقديم هدايا أو أموال مقابل التصويت.

وتنص المادة (65) على معاقبة من أعطى أو طلب فائدة للتصويت أو الامتناع عنه بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما تُفرض غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه على من نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.