أموال وكروت دعاية.. سقوط متهم بالتأثير على الناخبين في جرجا

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، إضافة إلى مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على لجانهم الانتخابية، لدفعهم للتصويت لصالحه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشهد جولة الإعادة منافسة بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية بمحافظات الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم.