رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد مجمعات الدواجن والصناعات الحرفية بأسوان

أجرى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة تفقدية بمحافظة أسوان، لمتابعة المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة، وذلك في إطار المتابعة المباشرة لموقف التنفيذ والتشغيل، والتأكد من تحقيق هذه المشروعات لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد المنطقة الاقتصادية بوادي كركر، حيث تابع تطورات الأعمال الجارية، وما تم تنفيذه من مرافق وبنية أساسية، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية لتعظيم الإستفادة من المنطقة وجذب المزيد من الإستثمارات، باعتبارها إحدى المناطق ذات الأولوية التنموية بمحافظة أسوان.

كما شملت الجولة زيارة مجمع الدواجن التكاملي بمنطقة بنبان، حيث اطلع رئيس الهيئة على مراحل التشغيل المختلفة، وآليات العمل داخل المجمع، وما يمثله من إضافة مهمة لمنظومة الإنتاج الغذائي، ودوره في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وتضمنت الجولة كذلك المرور على عدد من مجمعات الصناعات الحرفية التي أنشأتها الهيئة، وهي: مجمع الصناعات الحرفية بالكوبانية، ومجمع الصناعات الحرفية ببلانة، ومجمع الصناعات الحرفية بفارس، ومجمع الصناعات الحرفية بالرمادي قبلي، حيث تابع رئيس الهيئة نسب الإشغال داخل المجمعات، ونوعية الأنشطة القائمة بها، مؤكدًا على أهمية دعم الصناعات الحرفية باعتبارها أحد محركات التنمية المحلية ومصدرًا مستدامًا لفرص العمل.

وفي ختام جولته، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الميدانية للمشروعات بالمحافظات، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه التشغيل، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق العائد التنموي المستهدف منها، وتحسين مستوى المعيشة لأبناء أسوان.