الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:58 م 05/02/2026

هيئة الأوقاف المصرية

نفت هيئة الأوقاف المصرية، صحة ما يُثار على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن أي إعلانات لطرح شقق أو وحدات سكنية بأي من المحافظات.

وأكدت الهيئة، في بيان، الخميس، أنه لا يتم الإعلان عن توافر وحدات سكنية أو غيرها إلا من خلال الموقع الرسمي، من هنا، أو من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك.

ووجهت الهيئة، تحذيرًا للمواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب.

هيئة الأوقاف المصرية وحدات سكنية

