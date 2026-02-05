دراما "دار المسنين".. مفآجات فيديو "خناقة الجيران" في الجيزة

ضجيج، صرخات، وفيديو "تريند" انتشر كالنار في الهشيم على صفحات التواصل الاجتماعي. المشهد كان يوحي بجريمة كبرى؛ مديرة دار مسنين في الجيزة تستغيث من جيرانها الأجانب وتتهمهم بضربها لإجبارها على إخلاء المكان لكن خلف الفيديو المثير كانت هناك خبايا لم تظهرها الكاميرا، وواقعًا مختلفًا تمامًا عما تم تداوله.

بالفحص والتحقيق، تبين أن الشرارة لم تكن محاولة طرد قسرية، بل "صدقة" لم تكتمل. سيدتان من جنسية إحدى الدول دخلتا الدار بنية توزيع ملابس مستعملة على المسنين، لكن الرفض القاطع من المديرة تحول في لحظة إلى مشادة كلامية حادة وتبادل للشتائم. تدخل الجيران لفض الاشتباك، وانصرفت السيدتان، لكن القصة لم تنتهِ هنا.

التحقيقات الأمنية كشفت المستور؛ فالدار التي ادعت المديرة الدفاع عنها لم تكن سوى شقة مستأجرة تم تحويلها لدار رعاية "بدون ترخيص".

الاستغاثة التي ملأت الفضاء الإلكتروني كانت محاولة لتغطية مخالفة قانونية كبرى، حيث أصدرت الجهات المختصة قرارا مسبقا بإخلاء المكان لعدم قانونيته.

انتهت الدراما بإخلاء الشقة وتسليم النزلاء المسنين لذويهم تنفيذاً لتعليمات الدولة. أما الفيديو الذي أثار الرأي العام، فقد تحول من قصة اعتداء إلى كشف ملابسات لدار غير مرخصة، لتؤكد الواقعة مرة أخرى أن الحقيقة دائماً لها وجهان، وأن القانون لا يعترف إلا بالأوراق الرسمية.