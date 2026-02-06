مصرع شخص وإصابة برلماني وأسرته في حادث بـ"بنها الحر" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسفر حادث تصادم مروع على طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، بينهم النائب مجدي مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرتي بنها وكفر شكر، وزوجته وابنته، إثر ارتطام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا عاجلًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية إلى الموقع مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق القليوبية للتعامل مع الضحايا وتسيير الحركة المرورية.

تبين من الفحص الأولي إصابة النائب البرلماني وزوجته وابنته، إضافة إلى 8 مواطنين آخرين كانوا يستقلون السيارتين، ليصل إجمالي الضحايا إلى حالة وفاة و11 مصابًا، وجرى نقل النائب وزوجته إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي الرعاية اللازمة، بينما نُقل باقي المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وباشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.