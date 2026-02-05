إعلان

"محتوى خادش للحياء".. سقوط "بلوجر الأرباح" في الإسكندرية

كتب : مصراوي

09:53 م 05/02/2026 تعديل في 10:04 م

المتهمة

في سباق محموم وراء "التريند" وزيادة الأرباح، سقطت صانعة محتوى في قبضة القانون. لم يكن المحتوى تعليميا أو ترفيهيا بل مقاطع فيديو وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها خادشة للحياء وتتضمن ألفاظا خارجة تضرب بالقيم المجتمعية عرض الحائط.

بتقنين الإجراءات ورصد دقيق من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب، تم تحديد مكانها وألقت مأمورية القبض عليها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، كانا هما "أداة الجريمة" والوسيلة التي تبث من خلالها محتواها المثير للجدل وأقرت بتصوير ونشر تلك المقاطع على صفحاتها الشخصية؛ لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية سريعة.

بلوجر صانعة محتوى فيديوهات رقص مباحث الآداب المنتزه أرباح تريند

