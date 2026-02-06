إعلان

لن نراه في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس 17 فبراير 2026

كتب : محمد نصار

12:18 ص 06/02/2026 تعديل في 12:19 ص

كسوف الشمس الحلقي

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بشأن كسوف الشمس الحلقي.

وقال المعهد، في بيانه، إن الشمس على موعد مع كسوف حلقي في نهاية شهر شعبان ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر رمضان لعام 1447 هـ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

وأضاف: يُرى الكسوف ككسوف حلقي في القارة القطبية الجنوبية، ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب أفريقيا، في موزمبيق - جنوب أمريكا الجنوبية في شيلي والأرجنتين - المحيط الهادئ - المحيط الأطلسي - والمحيط الهندي - والقارة القطبية الجنوبية).

وتابع المعهد: يغطي هذا الكسوف الحلقي مساحة عرضها 615.2 كم وسوف يستغرق الكسوف في صورته ككسوف حلقي مدة قدرها دقيقتان و19.6 ثانية.

وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 96.3% من كامل قرص الشمس، ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و31 دقيقة تقريبًا.

جدير بالذكر أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر.

ومن المتوقع أن يحدث الكسوف الحلقي التالي للشمس في 6 فبراير 2027.

والكسوف الحلقي هو نوع من أنواع الكسوف الشمسي يحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض، في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبا منهما.

وفي هذه الحالات تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 آلاف كم و363 ألف كم ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهريًا بالنسبة لنا فحين يكون قريبًا يكون حجمه كبيرًا فيغطي كامل قرص الشمس ويحدث الكسوف الكلي، وحين يكون بعيدًا ويصادف وجوده بين الأرض والشمس يصغر حجمه فيكون أصغر من قرص الشمس، لذلك لا يغطيه كاملًا بل يكون لحظة ذروة الكسوف ضوء الشمس يحيط بظل القمر فتظهر لنا حلقة من نور الشمس فيسمى كسوف حلقي.

وتفيد ظاهرة الكسوف الشمسي في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية) إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

بيان إعلامي عن الكسوف الحلقي للشمس يوم 17فبراير 2026_page-0001

