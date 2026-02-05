عامل يطعن طليقته في "نص الشارع" بالشرقية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من اعتداء طليقها عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من أحد المستشفيات باستقبال ربة منزل مصابة بجرح طعنى بالظهر؛ واتهامت طليقها (عامل) بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حال سيرها بأحد الشوارع؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.