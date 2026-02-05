إعلان

عامل يطعن طليقته في "نص الشارع" بالشرقية

كتب : مصراوي

08:57 م 05/02/2026

المتهم

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من اعتداء طليقها عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من أحد المستشفيات باستقبال ربة منزل مصابة بجرح طعنى بالظهر؛ واتهامت طليقها (عامل) بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حال سيرها بأحد الشوارع؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شروع في قتل قتل جريمة طعن الشرقية

