رئيس "العربية للتصنيع": نمتلك ماكينة عملاقة لتصنيع عربات السكة الحديد

كتب : حسن مرسي

11:57 م 05/02/2026

اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع "سيماف" التابع للهيئة يقوم بتصنيع عربات السكك الحديدية بشكل كامل محليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعزز من سياسة التوطين وتقلص الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف "عبداللطيف"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تمتلك ماكينة عملاقة هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا لصناعة هذه العربات، وهي تُمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع: "لقد وقعنا اتفاقًا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإنتاج 73 عربة جديدة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل الجماعي في البلاد.

وأشار إلى أن استخدامات الحاويات المُصنعة لا تقتصر على النقل فقط، بل يمكن تحويلها إلى وحدات سكنية أو فصول تعليمية مؤقتة في المناطق النائية والمنعزلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة منها.

ونوه اللواء مختار عبداللطيف، إلى اتفاقية مرتقبة مع شركة تركية لتصنيع حاويات تُستخدم كمنازل مؤقتة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك لحين الانتهاء من خطط إعادة الإعمار الشاملة، مؤكدًا على الدور الإنساني والتنموي الذي توليه الهيئة في مشروعاتها.

