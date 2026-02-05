مصاب بحروق إثر حريق بمطعم كشري في المرج

شبّ حريق داخل مطعم كشري بحي المرج مساء الخميس، أسفر عن مصاب بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بشارع مؤسسة الزكاة أمام مستشفى جراحات اليوم.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمطعم كشري أسفل عقار مكون من 7 طوابق، ونجحت القوات في السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى العقار أو المحال المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق، ونقله إلى مستشفى السلام للعلاج وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.