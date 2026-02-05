إعلان

مصاب بحروق إثر حريق بمطعم كشري في المرج

كتب : مصراوي

10:10 م 05/02/2026

حريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شبّ حريق داخل مطعم كشري بحي المرج مساء الخميس، أسفر عن مصاب بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بشارع مؤسسة الزكاة أمام مستشفى جراحات اليوم.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمطعم كشري أسفل عقار مكون من 7 طوابق، ونجحت القوات في السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى العقار أو المحال المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق، ونقله إلى مستشفى السلام للعلاج وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مطعم مطعم كشري المرج حروق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
حوادث وقضايا

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شئون عربية و دولية

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت