الداخلية توضح حقيقة فيديو اختطاف خلال حفل زفاف بالدقهلية | مشهد تمثيلي قديم

كتب : أحمد أبو النجا

04:45 م 02/12/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفاف بمحافظة الدقهلية، مؤكدة أنه غير صحيح ومُعاد تداوله.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الفحص بيّن أن الفيديو قديم وسبق تداوله في سبتمبر 2024، وتبيّن أنه مشهد تمثيلي اتفق عليه العريس وعدد من أقاربه بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة على صفحاتهم عبر مواقع التواصل.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينها، كما جرى نشر بيان لتوضيح حقيقتها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في ذلك الوقت.

