في هدوء قاتل كسر سكون شارع جامع صقر قريش بمنطقة البساتين، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا غامضًا من سكان العقار رقم 145، ليقود البلاغ إلى مشهد مأساوي داخل إحدى الشقق السكنية، حيث عُثر على جثة شخص أنهى حياته شنقًا.

فور ورود البلاغ، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا حول الشقة وسط صدمة الجيران الذين لم يتوقعوا أن يتحول المكان الهادئ إلى مسرح لحادث مأساوي. داخل الشقة، كان المشهد صادمًا، لتبدأ الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رجال المباحث شرعوا في فحص مكان البلاغ بدقة، وجمع التحريات الأولية، والاستماع لأقوال الجيران، في محاولة لفهم ملابسات الواقعة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، أو أن الحادث جاء نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مر بها المتوفى.

وبعد الانتهاء من المعاينة، تم إخلاء الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

