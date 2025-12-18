اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة

السيطرة على حريق بعقار في الجمالية دون إصابات

كتب - أحمد أبو النجا:

اختُتمت أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، والذي عُقد بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسفارة مملكة النرويج.

وشهدت الجلسة الختامية مشاركة رفيعة المستوى من الخبراء التقنيين وعدد من قضاة محكمة النقض المصرية، حيث تناولت المداخلات أبرز التحديات العلمية والعملية التي تواجه تطبيق الأطر القانونية المرتبطة بالجرائم السيبرانية، وبصفة خاصة جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المرأة، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية. كما تم استعراض مجموعة من الآليات القانونية والتقنية القابلة للتطبيق، والهادفة إلى الحد من هذه الجرائم وتعزيز منظومة الحماية للمرأة المصرية.

وفي هذا السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقديره للمشاركة الفعالة لقضاة محكمة النقض، مؤكدًا أن الإسهامات القضائية تمثل ركيزة أساسية في الجهود الدولية والوطنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتسهم بصورة مباشرة في حماية المرأة من مختلف أشكال العنف الرقمي.

كما استعرض المؤتمر أطر الشراكة الاستراتيجية بين محكمة النقض المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الدور المؤسسي والتاريخي للمحكمة في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف السيبراني. وطالب ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعقد مزيد من ورش العمل المشتركة بمشاركة قضاة محكمة النقض، للاستفادة من خبراتهم القانونية والعلمية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والقانونية التي دعمت مخرجات المؤتمر وأسهمت في تعزيز توصياته.

