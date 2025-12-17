هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حقيقة إقرار حزمة إضافية لزيادة الأجور خلال الوقت الراهن.

وقال متحدث الحكومة، إنه لا توجد نية لإقرار حزمة إضافية لزيادة الأجور خلال الوقت الراهن، موضحاً أن الإعلان عن أي تحسينات مالية جديدة سيتزامن مع بدء العام المالي الجديد، وذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقتربت معدلاته من التحقق بشكل كامل.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن رئيس الوزراء أكد بوضوح أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع مستوى دخل المواطنين بشكل تدريجي، وربط هذه الزيادات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التحرك الحكومي لا يقتصر على الأجور فقط، بل يمتد ليشمل تكثيف الرقابة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، لافتاً إلى أن الدولة ستواصل استكمال المبادرات الرئاسية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، لضمان تقديم خدمات حياة كريمة للمواطنين بالتوازي مع خطة زيادة الدخول.

