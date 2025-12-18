إعلان

ضبط شخص وسيدة لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:21 م 18/12/2025

ضبط تعبيرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية القبض على شخص وسيدة، بعد ثبوت تورطهما في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المخلة بالقيم المجتمعية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمين باستغلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لنشاطهما غير المشروع، واستقطاب راغبي تلك الممارسات نظير مقابل مادي.

عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان.

بفحص الهاتفين، عُثر على محادثات ومحتويات رقمية تؤكد ممارسة النشاط المخالف، وبمواجهتهما أقرا بصحة ما ورد في التحريات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

