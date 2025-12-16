إعلان

خلافات عائلية وراء اتهام كاذب هز السوشيال ميديا

كتب : مصراوي

07:00 م 16/12/2025

المنشور المتداول

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل التجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من جاره الصادر ضده أحكام قضائية واستغلاله محل سكنه فى الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن القائمة على النشر هى ابنة زوجة المشكو فى حقه (مقيمة بمحافظة بورسعيد) وعللت نشر تلك المزاعم "على خلاف الحقيقة" لخلافات عائلية بينهما، كما تبين صدور حكمين جزئيين ضد المشكو فى حقه ، وقيامه بالمعارضة فيهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

