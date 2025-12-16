كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل التجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من جاره الصادر ضده أحكام قضائية واستغلاله محل سكنه فى الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن القائمة على النشر هى ابنة زوجة المشكو فى حقه (مقيمة بمحافظة بورسعيد) وعللت نشر تلك المزاعم "على خلاف الحقيقة" لخلافات عائلية بينهما، كما تبين صدور حكمين جزئيين ضد المشكو فى حقه ، وقيامه بالمعارضة فيهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

