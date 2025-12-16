إعلان

فيديو يفضح تجار مخدرات بالقليوبية

كتب : مصراوي

07:03 م 16/12/2025

المتهمون

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهم (كمية من المخدرات "حشيش، هيروين، بودر" – 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

