كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهم (كمية من المخدرات "حشيش، هيروين، بودر" – 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

