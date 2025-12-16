10 مصابين في تصادم سيارتين بطريق الكريمات

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الكريمات اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع نصف نقل قادمة من حلوان اتجاه بني سويف، مما أسفر عن سقوط 10 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفيي الصف ومايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

