كتب- محمد شاكر:

شدد الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، على أهمية الاهتمام بالمجازر؛ لأنها تمس صحة الإنسان المُتمثلة في تناول اللحوم.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال حسن: "تأتي أهمية المجازر أيضًا في المطاعم والفنادق والقطاع السياحي، وإذا حدثت أي مشكلة صحية لأي سائح ستكون هناك كارثة على هذا القطاع الحيوي".

وأضاف نقيب البيطريين: "المجازر تعمل بطاقة 25% من عدد الأطباء البيطريين المُفترض عملهم بها، وهذا عجز كبير يمثل ضغطًا كبيرًا على الأطباء البيطريين، ويمثل أيضًا خطورة على سوق استهلاك اللحوم".

ولفت حسن إلى تحدي كبير يواجه الأطباء البيطريين، وهو عنصر الأمان؛ فإذا قرر أحد الأطباء إعدام ذبيحة كاملة، فإنه يواجه جزارين يمسكون بالسكاكين والأسلحة.

وأشار حسن إلى أن أحد الأمراض التي تواجهها وزارة الصحة هو "السل البقري" الذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان؛ فهو ما يستدعي إعدام الذبيحة، وبالتالي يكون هناك خطورة كبيرة على الطبيب الذي يتخذ مثل هذا الإجراء؛ خاصة أن هذا المرض يكلف وزارة الصحة كثيرًا من الأموال؛ لأنه يأخذ فترة علاج طويلة جدًّا وأموالًا باهظة، وحتى يتخذ الطبيب البيطري هذا القرار يجب إصلاح منظومة الطب البيطري في مصر.

وأكمل حسن: "نحن نرى أن أهمية منظومة الطب البيطري لم تصل بعد إلى صانع القرار"، مشيرًا إلى أن صانع القرار ينظر فقط إلى نقص الدواجن أو اللحوم ويسد هذا العجز عن طريق الاستيراد باعتباره الحل السريع.