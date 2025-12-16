وكالات

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إعفاء مسؤولين بلجنة "تجميد أموال الإرهابيين" بعد إدراجهم حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بقوائم الإرهاب.

وقالت الحكومة في بيان، إن "مجلس الوزراء أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة (الوقائع) العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 نوفمبر 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت التوصيات عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين".

وفي سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم، الإطاحة بإرهاب في تنظيم الدولة "داعش، ووصفه بأنه" أخطر خبراء التفجير في عصابات داعش الإرهابية من دولة مجاورة" من خلال عملية استخبارية نوعية استمرت لأكثر من 10 أشهر من المتابعة والرصد الدقيق، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الجهاز في بيان، إن "الإرهابي المقبوض عليه يعدّ من العناصر عالية الخطورة، حيث ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، وبدأ نشاطه منذ عام 2004 ضمن عناصر تنظيم (القاعدة) في العاصمة بغداد، متخذًا كنية (أبو علياء)، وكان متخصصًا في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من 5 عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية".