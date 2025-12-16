إعلان

السكة الحديد تكشف سبب تأخيرات قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية"

كتب : محمد نصار

08:37 م 16/12/2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب- محمد نصار:
قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذارها للركاب عن التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التأخيرات نجمت عن التهديات واستخدام الطرق البديلة نتيجة استمرار أعمال الصيانة والإصلاح إثر حادث سقوط بعض فوارغ الحاويات بين طوخ وسندنهور، وما ترتب عليه من تشغيل الخط الطالع مفردًا لمسير القطارات في الاتجاهين.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة على السكك الحديدية، حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السكة الحديد قطارات السكة الحديد

