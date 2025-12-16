باشرت نيابة التجمع الخامس التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة التونسية فريال يوسف ضد الفنانة نادية الجندي، بتهمة السب والقذف والتشهير، بعد تصريحات الأخيرة التي وصفت فيها فريال بأنها "ممثلة فاشلة أرادت التسلق على نجوميتي".

وكشفت تحقيقات النيابة أن فريال يوسف، برفقة محاميها المستشار شريف حافظ، تقدمت بمجموعة من الأدلة التي تتضمن تسجيلات فيديو لمجموعة لقاءات تلفزيونية ومقابلات صحفية، تؤكد ما قالته نادية الجندي بحقها، وما نتج عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية على الفنانة الشاكية.

وأوضحت فريال يوسف خلال التحقيقات أنها أشارت في لقاء تليفزيوني سابق إلى الأعمال التي ندمت على المشاركة فيها، من بينها مسلسل "أسرار"، وذلك لعدم حصولها على مستحقاتها المالية كاملة من شركات الإنتاج.

وأضافت أنها في مقابلة أخرى صرحت بوجود مستحقات مالية متأخرة لدى عدة شركات، من بينها شركة إنتاج تمتلكها نادية الجندي.

وأشار محامي فريال يوسف إلى أن نادية الجندي ردت في لقاء إعلامي لاحق على ما ذكرته الشاكية، بتوجيه إساءات شخصية، واصفة فريال بأنها "ممثلة فاشلة" وأنها حاولت التسلق على شهرتها ونجوميتها.

واستندت النيابة في تحقيقاتها إلى تسجيلات الفيديو المقدمة، والتي تحتوي على تصريحات نادية الجندي بالصوت والصورة، بالإضافة إلى تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الذي أكد صحة الواقعة محل الشكوى.

وطلب محامي الشاكية توقيع العقوبات القانونية على نادية الجندي، استنادًا إلى نصوص المواد ٣/١٧١، ١/٣٠٢، ٣٠٦ من قانون العقوبات، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات، لتأكيد المسؤولية عن السب والقذف والتشهير.

ومن المتوقع أن تستدعي نيابة التجمع الخامس نادية الجندي لاستجوابها حول الاتهام المنسوب إليها، وذلك بعد قيد البلاغ برقم 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب التحقيقات الجارية.

