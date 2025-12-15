النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبان غير مُنشأة مقابل 780 مليون جنيه

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي – الفرص والتحديات"، والذي عُقد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الدولة وأعضاء هيئات التدريس والخبراء الأكاديميين، من بينهم الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

