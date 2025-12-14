انطلقت الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بصحة المرأة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع السيدات في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، بهدف تحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة المرأة والأسرة، وتشجيع السيدات على اتخاذ خطوات إيجابية نحو مستقبل صحي أفضل، معتبرة أن مشوار "الألف ذهبية" يبدأ بخطوة وعي واهتمام ورعاية صحية سليمة.

وأضافت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنمية الأسرة بالإسماعيلية، أنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بواسطة فريق طبي متخصص، إلى جانب جلسات التوعية والمشورة حول أهمية المباعدة بين الولادات، وتشجيع الولادة الطبيعية، والتغذية السليمة للأم الحامل وغيرها من الموضوعات الصحية الهامة.

وأوضحت أن الحملة تُقام خلال شهر ديسمبر الجاري على مرحلتين لضمان الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم الخدمات المجانية بكل سهولة ويسر بجميع مدن ومراكز الإسماعيلية، على النحو التالي:

الأسبوع الأول: من 13 ديسمبر حتى 18 ديسمبر في مركز ومدينة القنطرة غرب، الإسماعيلية، وفايد.

الأسبوع الثاني: من 21 ديسمبر حتى 25 ديسمبر في مركز ومدينة أبو صوير، القصاصين، التل الكبير، القنطرة شرق.

وتتوفر خدمات الحملة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة على مستوى محافظة الإسماعيلية لضمان وصول الخدمة إلى كل سيدة في المحافظة.