إخلاء سبيل عامل ونجله وزعا كروت دعاية انتخابات النواب بالهرم

كتب : رمضان يونس

08:44 م 14/12/2025

إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2

كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة الهرم بالجيزة، إخلاء سبيل عامل ونجله بكفالة قدرها 2000 جنيه، في واقعة اتهامهما بتوزيع كروت دعاية لصالح مرشحين عن دائرة الهرم في انتخابات مجلس النواب 2025.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على عامل "حجاج.ج" ونجله "عمر.ح" بالقرب من إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة منشأة البكاري بالهرم، بحوزتهما كروت دعاية انتخابية لمرشحي عن دائرة الهرم بالجيزة.

وبمواجهة المتهمان أقرا بأنهما كان يقومان بتوزيع كروت دعاية انتخابية لصالح مرشحين عن دائرة الهرم بالجيزة، وتوجيه المواطنين بالإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين.

