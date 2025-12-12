إصابة عامل في مشاجرة داخل مطعم بالغربية

أصيب عامل إثر مشاجرة نشبت داخل مطعم بمركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد تعرض أحد العاملين بمطعم في طنطا لإصابة إثر مشاجرة مع عدد من الأشخاص، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الواقعة.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بتاريخ 7 من الشهر الجاري، حينما نشب خلاف بين العامل، المصاب بكدمات وسحجات، وعدد من الزبائن، وهم رجل وثلاث سيدات، حول ثمن بعض المأكولات بالمطعم، ما تطور إلى اعتداء بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبمواجهتهم اعترفوا بما ارتكبوه من تعدٍ على العامل بسبب الخلاف على الأسعار.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من ملابساتها كاملة وضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداء.