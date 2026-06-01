تقدم النائب الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفتح تحقيق عاجل بشأن واقعة تعطيل العرض المسرحي "الدحديرة" بكلية الحقوق في جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، بعد الجدل الذي أثير حول منع العرض بدعوى أن "التمثيل حرام"، وفق ما تداوله عدد من المشاركين في العمل.

إحباط فريق العمل والتمسك بالنصوص الدستورية

قال "جلال" في بيان رسمي، إنه تابع ما أثير بشأن تعطيل العرض المسرحي، مؤكدًا أن فريق العمل أصيب بحالة من الإحباط بعدما بذل جهدًا استثنائيًا لتقديم نموذج مشرف للشباب المصري الساعي إلى التعبير عن موهبته وإبداعه.

وأضاف: "المادة 50 من الدستور نصّت على أن تراث مصر الحضاري والثقافي ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، كما نصّت المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، فيما أكدت المادة 67 أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وأن الدولة تلتزم بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".

استياء الفنانين وموقفه من التصريحات المتداولة

تابع ياسر جلال: "أود أن ألفت نظر سيادتكم إلى حالة الاستياء الشديد لدى العديد من الفنانين بسبب ما تردد بين عدد من الطلاب بشأن وجود مواقف رافضة للنشاط المسرحي والفني داخل الجامعة، ووصول الأمر إلى ما صدر عن مسؤول رفيع المستوى أكاديميًا وعلميًا، بما يسيء إلى الفن والفنانين، حين قيل إن الفن حرام".

وأشار إلى أن هذه المقولة تتعارض مع ما تقوم به القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود لمواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن الدولة خاضت معركة وطنية شاملة ضد هذه الأفكار وقدم خلالها أبناء القوات المسلحة والشرطة العديد من الشهداء.

دور الجامعات في دعم الإبداع والمواهب

أكد "النائب" في طلبه أن الجامعات المصرية تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في دعم الشباب ورعاية الموهوبين والمبدعين وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله بشأن تعطيل العرض المسرحي أثار حالة من الإحباط بين أعضاء فريق العمل الذين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال فترة الإعداد.

وأوضح ياسر جلال أن الدستور المصري كفل حرية الفكر والإبداع وحماية الثقافة والفنون، مؤكدًا أن الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعات لا تمثل مجرد أنشطة طلابية، بل تُعد جزءًا من المشروع الوطني لبناء الإنسان المصري وتعزيز قيم الإبداع والتفكير المستنير لدى الأجيال الجديدة.

مطالب بالتحقيق ودعم الأنشطة الفنية

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الفن والثقافة يمثلان إحدى أهم أدوات مواجهة التطرف وترسيخ الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية كانت ولا تزال منارات للعلم والثقافة والإبداع.

وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببحث ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب تعطيل العرض المسرحي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب والموهوبين ودعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعات، اتساقًا مع أحكام الدستور وتوجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز دور الثقافة والفنون في المجتمع.

واختتم الفنان ياسر جلال، طلبه بالتأكيد على أهمية دعم المواهب الشابة وتوفير المناخ الملائم للإبداع داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز رسالة الجامعات في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

اقرأ أيضًا:

ياسر جلال: الاستعداد لأولمبياد 2028 يبدأ مبكرًا من مراكز الشباب

بيان رسمي.. جامعة العاصمة تعلق على أزمة "مسرح حقوق"