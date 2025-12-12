الداخلية تضبط 27 شركة سياحة تعمل بدون ترخيص

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية مع شركة سياحة تعمل بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام 27 شركة سياحة "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين.

وقد تبين أن شركة السياحة يروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني، وقام بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذ مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة المكتب وعثر بداخلها على أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".