

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي 19 شكوى خلال الساعات الأولى من فتح باب الانتخاب باليوم الثاني من انتخابات الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها في المرحلة الأولى.

وأضاف في مؤتمر صحفي لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، أن من بين الشكاوى 8 شكاوى تتعلق بعمليات الازدحام وكذلك 3 شكاوى خاصة بالرشاوى الانتخابية.

لفت إلى أن هناك شكوى واحدة من حزب العدل هاصة بوجود نقاط حشد في الطالبية، وتم التنسيق مع مدير أمن الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت صحة الشكوى.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا داخل 2372 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16.043.297 ناخبًا.

اقرأ أيضا

كارثة جديدة في مدرسة بالتجمع.. اتهام فرد أمن بالاعتداء على أطفال في KG2





صاحب الطعن الوحيد المقبول في المرحلة الثانية: هروح عمرة وافرح ناسي (فيديو)





خيانة من أول يوم زواج.. نشوى وعشيقها يقتلان الزوج ويدفنان الجثة





احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد



