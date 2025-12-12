إعلان

ضبط سيدة تدير مركزًا وهميًا لمنح شهادات التمريض في سوهاج

كتب : علاء عمران

08:17 م 12/12/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط نشاط احتيالي لجأت خلاله سيدة إلى استغلال حاجة المواطنين للحصول على شهادات تمريض، بعد أن أنشأت كيانًا تعليميًا بلا ترخيص داخل نطاق قسم شرطة ثان سوهاج.

وجاء التحرك الأمني بعدما تلقت الجهات المختصة معلومات دقيقة أفادت بقيام السيدة بإيهام الراغبين في التأهيل المهني بأن الشهادات التي تمنحها تتيح لهم العمل في المجال الصحي على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وضبطت القوة المتهمة داخل مقر الكيان الوهمي، وعثرت بحوزتها على شهادات و"كارنيهات" مجهزة بأسماء مختلفة، إضافة إلى مطبوعات دعائية وكتب دراسية وهاتف محمول تبين احتواؤه على أدلة كاملة تثبت ممارستها للنشاط غير المشروع.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

