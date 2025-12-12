ضبط بائع تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية

كشفت تحريات المباحث ملابسات واقعة تحرش شخص بسيدتين تحملان جنسية دولة أجنبية والجمالية.

بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية.

بالانتقال تم التقابل مع سيدتين أجنبيتي وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.